Liga anuncia medidas para evitar a propagação do coronavírus

Depois da FPF também a Liga anunciou medidas para evitar a propagação do coronavírus "A Liga Portugal sugere, como forma preventiva e de profilaxia a seguir por todos cidadãos, que se evitem os cumprimentos com apertos de mãos.Assim, e até indicações em contrário, a medida será seguida nos jogos das competições profissionais, onde se suspende o cumprimento inicial de aperto de mãos entre as equipas e equipa de arbitragem.Também as crianças que acompanham a entrada em campo das equipas não devem entrar de mãos dadas com as mesmas."