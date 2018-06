A imprensa estrangeira glorificou a exibição de Cristiano Ronaldo no jogo Portugal - Espanha. Em Espanha, o capitão português foi "de aço" e fez mossa.

O jogo Portugal - Espanha do Mundial 2018, que aconteceu esta sexta-feira e que terminou com um empate, fez manchetes por todo o mundo e foi, como escreveu o The Guardian, "o primeiro grande jogo do Mundial". Da tinta que correu, tanto lá fora como em Portugal, há unanimidade entre jornalistas: a exibição de Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do jogo.



Em Espanha, o hat-trick de Ronaldo fez mossa: "Cristiano resistiu à Espanha", lê-se no jornal El País. De acordo com diário, "O génio luso fez o seu melhor jogo num Mundial com três golos". "Para cúmulo, Espanha teve pela frente o melhor Cristiano Ronaldo dos Mundiais. Espanha teve a vitória ao alcance, e resistiu com tudo para segurar o empate", escreveram.



Com uma imagem do falhanço de De Gea, que deu origem ao segundo golo de Portugal, o jornal Marca escreve que a exibição "de aço" de Cristiano tornou a estreia de Espanha mais "amarga". "Um jogo louco, indomável, ao qual só faltaram prolongamento e penáltis, incendiou o Mundial para Espanha. Com um guião de documentário o empate retrata as duas selecções. Portugal abraçou-se a Cristiano, que rodou uma trilogia, brutal quando está esfomeado e igualou a selecção de Hierro, desarmada no início, brilhante a meio do jogo, com um Isco descomunal, e com o sistema nervoso destroçado no fim."



Para o jornal AS, "Espanha foi melhor". Quem equilibrou o jogo? "A falta de sorte e Cristiano Ronaldo. "Cristiano vale por três", escreve o desportivo.



"Que gigantesco Cristiano, joder"



Não só em Espanha se glorificou a exibição de Cristiano Ronaldo. Na Argentina, precisamente no desportivo Olé, a performance do capitão português até valeu um "joder" na capa: "Que gigantesco Cristiano, f***-se! Emotivo, vibrante, espectacular." Para os argentinos, o jogo que Portugal e Espanha ofereceram foi "tremendo". "Pela intensidade, pelo sangue e suor. Teve tudo. E, na dança das estrelas, a que teve mais brilho: Cristiano Ronaldo. Jogou só, implacável. Tinha prometido que iam ganhar à ‘Furia’ e esteve perto. Mas é igual, ele fez tudo para construir um 3-3 maravilhoso, o melhor que já vimos neste Mundial. CR7 até guardou um livre directo daqueles que são a sua marca registada para o final."



Em Inglaterra, no jornal The Guardian, foi uma noite "sublime". "Depois da confusão, o futebol. Fernando Santos tinha dito que o jogo contra Espanha era um clássico, e não se enganou. Portugal esteve em vantagem duas vezes, e duas vezes a Espanha empatou, depois os espanhóis assumiram uma liderança que deu a sensação de libertação, mas a um minuto do fim Cristiano Ronaldo bateu um livre soberbo para completar o hat-trick e dar um final inesperado a uma noite sublime."



A BBC escreve que "Ronaldo foi Ronaldo". "A atracção principal para muitos dos milhares de adeptos de todo o mundo que estiveram no Estádio Olímpico em Sochi não desiludiu. Aos 33, dá a sensação que esta é sua a última hipótese de ganhar um Mundial, e ele parece pronto a arrastar a sua equipa tão longe quanto possa. Saboreou finalmente a glória com a selecção no Euro 2016, mas teve de ser substituído na final. A forma como galvanizou os companheiros faz pensar se Portugal não deverá também ser considerado um sério favorito."



No Brasil já se fala em "prémio de melhor jogador do mundo". "Cristiano Ronaldo mostrou novamente porque é candidato para ganhar o prémio de melhor jogador do mundo pela sexta vez na carreira. Com três golos, o camisola sete comandou a selecção portuguesa no empate diante da Espanha por 3-3, no Estádio Olímpico de Sochi, na primeira jornada do Grupo B", lê-se no Folha de S. Paulo.



No La Gazzetta dello Sport, o jogo foi "maravilhoso". "Cristiano-Espanha, 3-3. Em Sochi, a ‘roja’ esteve duas vezes em desvantagem mas recuperou com dois golos de Diego Costa e um grande golo de Nacho. Mas CR7 não desiste e converteu um livre no final do jogo que dividiu os pontos num jogo maravilhoso."



O L’Équipe, em França, fala num "empate sublime". "Que jogo! Intenso, incerto, rico em ocasiões, pontuado por três golos soberbos, por um outro golo que surgiu após uma gigantesca fífia de De Gea, de um hat-trick, de um ‘bis’, o embate da primeira ronda entre Portugal e Espanha foi simplesmente extraordinário."