Jorge Jesus no Benfica por sete milhões ao ano

Jorge Jesus é aguardado pelos responsáveis do Benfica em Lisboa nos próximos dias para assinar. À espera do ainda treinador do Flamengo está um contrato com um salário de 3,5 milhões de euros anuais limpos (sete milhões brutos).O técnico de 65 anos renovou recentemente com o Flamengo e até fez um pacto com os jogadores mais influentes do Mengão para ficar. Contudo, o português já manifestou por diversas vezes junto do seu círculo de amigos que quer regressar a Portugal. No domingo, após a meia-final do Carioca com o Volta Redonda (triunfo 2-0), o técnico voltou a lamentar o facto de o futebol voltar a parar no Brasil após o jogo da madrugada de quinta-feira com o Fluminense (final da competição) devido à pandemia.