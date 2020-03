Jogos Olímpicos de Tóquio2020 adiados devido ao coronavírus

Os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão, foram adiados devido à ameaça da pandemia do novo coronavírus.A decisão foi anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que, segundo a Reuters, referiu que os Jogos não foram cancelados, mas sim, adiados até, no máximo, ao verão de 2021. A proposta foi aceite pelo líder do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em videoconferência.A medida de prevenção de propagação da Covid-19 surge numa altura em que Tóquia tinha já completado as preparações para os Jogos Olímpicos. Apesar de ter insistido que o evento decorreria como planeado durante meses, o primeiro-ministro japonês admitiu na segunda-feira que a decisão de adiar poderia ser "inevitável", reconhecendo que "a prioridade são os atletas".

Países como o Canadá e a Austrália já tinham anunciado que, caso os Jogos se realizem nas datas previstas, os seus atletas não iriam participar.

Esta segunda-feira, o Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu firmeza e rapidez no anúncio de uma solução de adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, numa carta enviada ao presidente do COI.