Agora sim é oficial. Jesualdo Ferreira foi esta segunda-feira confirmado como novo técnico do Santos, clube com o qual se comprometeu para um vínculo válido por uma temporada. De acordo com o comunicado do emblema paulista, o técnico português, que será o 16.º estrangeiro da história a orientar o Peixe, será apresentado em São Paulo a 6 de janeiro. Ainda de acordo com a mesma comunicação a equipa técnica que acompanhará Jesualdo Ferreira será definida nos próximos dias.Antigo treinador do Al-Sadd, do Qatar, Jesualdo Ferreira junta-se a Jorge Jesus no Brasileirão, uma dupla à qual se pode também juntar um outro técnico luso, já que José Peseiro e Carlos Carvalhal estarão na mira do Atlético Mineiro. Para além destes, o Avaí também é orientado pelo português Augusto Inácio.