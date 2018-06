Il Codino Divino: um amor chamado Baggio

O Mundial de 1994 marcou a minha relação com o futebol. 24 anos depois - e muitos outros traumas - este é dos mais recordados. Aquela bola não podia ter saído acima da trave. Mas saiu - e eu ainda choro.

A casa gritou de euforia e eu explodi em lágrimas. "Tetra, o Brasil é tetra", gritava a família feliz pela vitória dos "irmãos" do outro lado do Atlântico, escolhidos como "selecção do coração" dada a ausência de Portugal - pode não parecer mas a vida de um adepto luso era muito mais complicada na altura.



Bati com a porta do quarto, deitei-me na cama e chorei como se me tivesse morrido a família toda. Para alguém com 13 anos não era muito diferente: o meu melhor de todos, Roberto Baggio, o homem que carregara a Itália até ao jogo decisivo no Rose Bowl, a 17 de Julho de 1994, marcara um penalti que acabou por sair uns três metros acima da trave. Baresi e Massaro tinham feito o mesmo, mas foi aquele falhanço que entregou o título aos brasileiros e fez rebentar os primeiros sorrisos dos últimos meses. O país perdera, no primeiro dia de Maio desse ano, Ayrton Senna num acidente durante o Grande Prémio de Ímola. Sem o rei das pistas de Fórmula 1, os brasileiros procuravam nas vitórias do futebol as alegrias que lhes escapavam no dia-a-dia difícil. Mas nem esse assombro de fraternidade me acalmava o coração ou parava as lágrimas. Como podiam os deuses do futebol ser tão cruéis? (Esta pergunta foi repetida várias vezes ao longo da vida como adepta de futebol)



Il Codino Divino - "O Rabo de Cavalo Divino", uma alcunha que tinha como base o penteado que era imagem de marca - chegara aos EUA como o melhor jogador do mundo. Ganhara a Bola de Ouro de 1993, depois de ter conquistado a TAÇA UEFA, agora Liga Europa, ao serviço da Juventus. Para muitos, o melhor jogador de sempre de Itália, para outros o melhor da sua geração. Era o que os italianos gostam de chamar de "fantasista" e juntava à criatividade e capacidade técnicas acima da média uma gigante capacidade de concretizar bolas paradas. Exactamente, o momento em que falhou.



A injustiça parecia-me dantesca. Baggio carregara a "squadra azzurra" até àquele jogo depois de um início da competição muito tremido. Derrota com a Irlanda, vitória contra a Noruega e empate com o México - tudo junto permitiu o apuramento da Itália em terceiro lugar do grupo. Baggio, que chegara limitado fisicamente à competição, encontrou no budismo força para o que se seguiu e o deixou na história das grandes competições de selecções, além do penalti falhado.



Nos oitavos, marcou a dois minutos dos 90 e permitiu que o Itália-Nigéria fosse a prolongamento. A equipa de azul seguiu para a fase seguinte com uma vitória por 2-1. Conseguem adivinhar quem marcou de penalti? Nos quartos-de-final, marca o 2-1 frente à Espanha, com uma finta a Zubizarreta. Nas meias, fez dois golos em quatro minutos e deixou o mundo rendido. Havia quem defendesse que desde Maradona não havia um jogador com exibições individuais tão decisivas.



Em Lisboa, o coração explodia de orgulho. Era o meu jogador favorito a brilhar de maneira intensa. Na altura, não era tão fácil ter ídolos estrangeiros, o futebol não nos entrava em casa a todos os minutos e a magia duplicava nas grandes competições. Baggio de mãos na cintura, cabisbaixo, rodeado de amarelo em festa fez-me chorar no dia seguinte também. A situação levou a uma ameaça de castigo por parte do meu pai, que achava que eu tinha enlouquecido.



A tristeza toldava-me o raciocínio e o meu coração estava partido. Não era difícil de compreender, pensava eu. Foi Baggio, novamente, que me deu a resposta uns dias depois. No rescaldo da competição, um dos jornais desportivos portugueses trazia imagens do regresso da selecção italiana a casa. O número 10 dormia, agarrado ao filho, num dos bancos do avião, como se nada se tivesse passado. A explicação era óbvia: só podia ir tranquilo quem tinha a consciência de que tudo fizera para escrever uma história diferente.



Reconciliei-me com o futebol mas confesso que não com a selecção de futebol do Brasil - que festejara perante a tristeza do meu 10 e as minhas lágrimas. "Se pudesse apagar um momento da minha carreira seria aquele", confessou muitos anos mais tarde o jogador. Baggio vai mais longe: "Ainda hoje esse lance me assombra". Codino Divino, acredita que não estás só.