O avançado argentino Gonzalo Higuaín poderá estar de saída da Juventus. Segundo adianta a Sky Sport, o agora companheiro de Ronaldo na Juventus já aceitou o empréstimo ao AC Milan, num negócio que incluirá uma cláusula de compra obrigatória por parte dos rossoneri.De acordo com a imprensa italiana, o Milan irá pagar um valor entre os 18 e os 20 milhões de euros pelo empréstimo durante a época presente e mais 36 milhões pela transferência definitiva do internacional argentino.Além desta negociação, a Vecchia Signora e os milanistas estão ainda a contemplar uma troca de jogadores. Segundo a mesma Sky Sport, Leonardo Bonucci, que trocou precisamente a Juventus pelo Milan no Verão de 2017, poderá estar de volta aos bianconeri para ocupar a zona mais recuada da defesa de Massimiliano Allegri. No sentido contrário estará o jovem Mattia Caldara, que impressionou na época passada ao serviço da Atalanta.