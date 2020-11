O piloto francês de Fórmula 1 Romain Grosjean já reagiu ao acidente sofrido este domingo, no Grande Prémio do Bahrain, em que o seu carro da equipa Haas foi partido ao meio e engolido por chamas, apenas para este escapar ileso e com queimaduras ligeiras. Relacionado O carro de Grosjean explodiu e partiu-se ao meio. Ele saiu ileso para contar a história



"Só vos queria dizer que estou bem. Bem, mais ou menos bem. Obrigado por todas as mensagens. Eu não era muito a favor do halo quando foi introduzido, mas agora penso que foi a melhor coisa que trouxemos à Fórmula 1, e sem ele não era capaz de vos falar hoje", disse Grosjean.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Romain Grosjean (@grosjeanromain)

O piloto agradeceu ainda a todos os profissionais de saúde no circuito e no hospital que o ajudaram.



Numa atualização da equipa, a Haas comunicou que Grosjean continuará no hospital até pelo menos amanhã para ser tratado devido às queimaduras que sofreu nas mãos. Os raio-X voltaram negativos, pelo que não sofreu quaisquer fraturas do acidente.



Haas F1 Team Statement: Romain Grosjean – Medical Update. pic.twitter.com/v0rJzaWtRa — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

O diretor desportivo da F1, Ross Brawn, também agradeceu à peça de titânio colocada no cockpit e que serve de proteção aos pilotos dos monolugares.



"Os confrontos com barreiras foram um grande problema e normalmente resultavam na morte. Não existe qualquer dúvida de que o halo foi o que salvou o dia - e salvou o Romain", disse em declarações à Sky Sports.





Em 2017, quando as primeiras notícias de que um sistema de proteção ia ser introduzido nos carros, Romain Grosjean foi uma das poucas vozes contra, dizendo que "não era Fórmula 1". "Não precisamos de nada. Sou contra qualquer Halo ou escudo ou outra coisa qualquer", disse na altura.

A peça de titânio acabou por ser introduzida em todos os carros a partir da época de 2018, sendo capaz de aguentar com mais de 10 toneladas de impacto. E já salvou a vida de pilotos em algumas corridas.



Ross Brawn lembrou a controvérsia acerca do Halo na altura. "Não creio que alguém hoje, especialmente hoje, possa duvidar da sua utilidade e valor."