Golpe da Roja: Uma crónica para Montalbán

Que crónica extraordinária escreveria o grande Manuel Vasquez Montalbán sobre o drama shakesperiano que vive a selecção espanhola! Estão lá todos os ingredientes que dariam asas à sua portentosa capacidade de análise e escrita sobre tudo e, também, sobre futebol, espalhada por muito mais do que todos os textos publicados no livro Fútbol: Una religión en busca de um Dios, lançado em 2005, mas que não o diminui como verdadeira bíblia dos amantes da grande prosa sobre o futebol .

O livro começou a ser organizado por Montalbán em 2003, antes da última e fatal viagem que realizou, com destino à Austrália. O escritor catalão morreu no aeroporto de Bangkok em Novembro desse ano, e foi o filho, Daniel Vásquez Sallés, que viria a dar o toque final na edição, depois de ter recuperado o computador do pai junto das autoridades tailandesas.

Em Fútbol: Una religión en busca de um Dios, Montalbán recolhe textos que escreveu entre 1969 e 2003 e que representam o mágico caleidoscópio que nos leva do futebol de rua, das rivalidades de bairro ou da influência franquista nos grandes confrontos entre Barça e Real Madrid, ao tempo da construção de um espectáculo transcendente, assente no poder do dinheiro da televisão e das grandes multinacionais, nos estádios feitos catedrais, e no endeusamento dos jogadores, presidentes e empresários. No tempo da verdadeira paixão pelo futebol o endeusamento ficava-se pelos jogadores e por uns poucos treinadores míticos. MOntalbán assinala a grande mudança na transição do milénio e faz uma dissecação implacável.

Com Montalbán, o jogo nunca fica pelas quatro linhas. É certo que a admiração da arte de ídolos como Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Ronaldo (o ‘Fenómeno’) ou Zidane é o combustível da prosa emotiva de Montalbán. Ponha os olhos nesta peróla, aqui deixada em tradução livre do espanhol:

"Vou feliz pela vida e pelos campos de futebol. Eu, que vi Kubala a driblar de costas, Di Stéfano a reinventar o campo de futebol ou a disfarçar-se de poste, Cruyff a marcar golos com a franja, lamentei no outro dia não levar nunca – mas mesmo nunca – um sombrero (chapéu mexicano) para tirá-lo quando vi Romário deixar coberto de vaselina e solidão o guarda-redes do Osassuna"

Mas é a racionalidade analítica, os vasos comunicantes com a sociedade, a política e a história, o sarcasmo e a implacável cirurgia fina da construção burguesa do poder e da sua influência no futebol – ficou célebre a sua definição de um dado momento do Barcelona, "O Barça é mais do que um clube e do que uma imobiliária" -, que são os traços identitários do pensamento montalbaniano. Com esse olhar vai-nos guiando pelo eterno conflito espanhol, da República à decadência da fase felipista no PSOE e às aznaridades, como sublinhava o escritor, do PP liderado por José Maria Aznar.

E como o drama das Espanhas alimenta o golpe palaciano na Roja... Traição, segredo, mistério, ruptura, está lá tudo o que levaria Montalbán a despertar a veia analítica ou mesmo a outra veia para a ficção –sempre extraordinariamente caldeada com a realidade - , que o conduziria a criar mais um romance negro do seu detective Pepe Carvalho.

O imperialismo castelhano do Real Madrid roubou o rude basco Lopetegui e promete destroçar o precário equilíbrio entre autonomias e independências dentro da Roja. No auge da afirmação hegemónica do Barça, tanto na Liga como na Champions, o independentismo de Piqué aborrecia as forças castelhanas, por vezes representadas simbolicamente pela autoridade do andaluz – mas muito madrileno – Sérgio Ramos. O central do Real Madrid, apesar de muito picado de fora, nunca se deixou ir em cantigas. A astúcia andaluz prevaleceu sobre a soberba castelhana e, ao contrário do que muitos esperavam dele, tem sido um elemento fundamental – a par de Iniesta, e antes com Xavi e Casillas – na integração pacífica e na imunização da selecção aos imensos problemas que a Espanha atravessa nos últimos anos.

Contou primeiro a matreirice de Del Bosque, que foi gerindo as tensões através de um discreto recurso à influência de Guardiola sobre os seus muchachos e não teve nenhum problema em dar o poder ao futebol do Barça na selecção. Os resultados deram-lhe toda a razão e atenuaram regionalismos. A Roja universalizou com os seus títulos da Europa e do Mundo o tiki-taka da posse de bola infinita, do passe rasgado para as linhas inimigas, do controlo absoluto do jogo. Esse futebol já não foi o de Lopetegui. O futebol da Espanha manteve-se forte mas já não tão belo. O Barça já não está tão forte e o Real Madrid sublimou a sua vocação resultadista. A Roja joga de uma forma mais híbrida mas igualmente letal e Portugal – outra paixão de Montalbán – vai ser o seu primeiro grande teste em fases finais de grandes competições. O que não escreveria o catalão – tal como escreveu sobre Figo – de Cristiano Ronaldo e de toda a sua força trituradora no ataque, do espectáculo dentro do espectáculo que comporta toda a cenografia de Cr7 dentro do campo e, agora, da mais que provável ruptura com o Real Madrid…