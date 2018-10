Em encontro da Liga das Nações, a selecção de Gibraltar carimbou a sua primeira vitória de sempre numa competição internacional desde que foi oficializada como membro da FIFA, em Maio de 2016.

A ronda de jogos deste sábado da Liga das Nações protagonizou um momento histórico no futebol internacional. A selecção de Gibraltar venceu fora a Arménia por 1-0 e carimbou a sua primeira vitória de sempre numa competição internacional desde que foi oficializada como membro da FIFA, em Maio de 2016.



Este não era o único triunfo da nação de Gibraltar, uma vez que, a 25 de Março, venceu a Letónia também por 1-0. No entanto, o jogo representou um amigável internacional e não uma prova da FIFA, pelo que o feito deste sábado é ainda maior - por se tratar de uma partida oficial e por ser fora de portas.



O herói do encontro foi Joseph Chipolina que marcou o tento que ficará na história do país aos 50 minutos, através de grande penalidade. Em toda a sua história, até março deste ano, a seleção de futebol de Gibraltar tinha apenas uma vitória nos jogos realizados - frente a Malta em 2014 -, mas nessa altura estava apenas filiada à UEFA.



E o encontro nem começou da melhor maneira, isto porque na hora de tocar o hino, os arménios decidiram passar o hino do Lichtenstein. Com o triunfo, Gibraltar continua no último lugar do Grupo 4 da divisão D da Liga das Nações, com três pontos, os mesmos que a Arménia, que está à frente devido à diferença de golos.