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Desporto

Os números e as caras do FC Porto campeão

SÁBADO
SÁBADO 12 de maio de 2026 às 23:00

É a primeira vez que o FC Porto é campeão e não tem um dos dois melhores ataques da prova (está atrás de Sporting e Benfica). Tem 65 golos em 33 jogos, uma média de apenas 1,96 por jogo. Já ao nível defensivo (18 golos sofridos), tem o melhor desempenhodo campeonato.

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