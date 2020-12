FC Porto sofre mas vence Vitória em Guimarães por 3-2

O FC Porto venceu esta terça-feira o Vitória de Guimarães por 3-2 em jogo de encerramento da 11ª jornada da Liga NOS.Após vencer a Supertaça frente ao Benfica, os "dragões" deslocaram-se a Guimarães e iniciaram o jogo a sofrer.Rochinha, aos 7 minutos, abriu o marcador para os vimaranenses. A resposta chegaria no final da primeira parte, através de Taremi, aos 42 minutos.Na segunda parte, Estupinan voltou a marcar para o Vitória de Guimarães e a causar alarme entre os "dragões". O FC Porto respondeu aos 65 minutos, outra vez por Taremi.A vitória chegou aos 80 minutos, por intermédio de Luis Diaz.O FC Porto segue agora em terceiro no campeonato, atrás de Benfica, com mais dois pontos, e Sporting, com mais quatro pontos.