FC Porto paga viagens a comentadores afetos ao clube

O FC Porto terá pagado viagens aos comentadores televisivos afetos ao clube Paulo Baldaia e Pedro Marques Lopes, pelo menos no decorrer do último ano, sabe o Correio da Manhã . Os referidos comentadores defendiam as cores do atual campeão nacional na SIC Notícias. Segundo o CM apurou, o clube azul e branco suportou deslocações, alojamento e alimentação dos comentadores em viagens ao estrangeiro sempre que estes acompanhavam a equipa nos jogos internacionais.