FC Porto, Benfica e Sporting já conhecem calendário da I Liga

primeiro clássico da época 2020/2021 será à quarta jornada, entre Sporting e FC Porto, no fim de semana de 18 de outubro. O FC Porto-Benfica fica para a 14.ª ronda, a 17 de janeiro, e o Sporting-Benfica na 16.ª, a 31 de janeiro.



Veja quais são os jogos da 1ª jornada:



Famalicão-Benfica

Nacional-Boavista

Santa Clara-Marítimo

V. Guimarães-Belenenses

Moreirense-Farense

FC Porto-Sp. Braga

Portimonense-P. Ferreira

Sporting-Gil Vicente

Tondela-Rio Ave



Na última jornada do campeonato, FC Porto recebe a Belenenses SAD, o Benfica visita o terreno do Vitória de Guimarães e o Sporting joga em casa com o Marítimo.



Veja a disposição do calendário completo da I Liga.



FC Porto, campeão em título, Benfica (segundo colocado em 2019/20) e Sporting (quarto) não medirão forças nas primeiras três jornadas, uma vez que os 'encarnados' vão estar envolvidos, pelo menos, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto os 'leões' vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, eventualmente, o 'play-off'.



O sorteio da I Liga, realizado esta sexta-feira em Vila Nova de Gaia, ditou que o

A edição 2020/21 da I Liga de futebol terá início no fim de semana de 20 de setembro, quase dois meses após a conclusão da última época, num período de paragem menor do que o habitual, e também mais tarde, devido à pandemia da covid-19.

Por seu lado, a II Liga arranca em 13 de setembro.

Na temporada que terminou, a I Liga decorreu até ao primeiro fim de semana de março, data após a qual foi suspensa devido à crise sanitária existente com a pandemia do novo coronavírus, e foi retomada no início de junho, mas sem a presença de público.