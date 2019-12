Famalicão oferece empadas aos adeptos do Mafra em jogo durante temporal

Os adeptos do Mafra que na quinta-feira se deslocaram ao Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, para apoiar a sua equipa no jogo da Taça de Portugal (

) foram surpreendidos com um gesto de cortesia por parte dos funcionários do clube anfitrião.

"Por questões regulamentares os nossos adeptos ficaram instalados na bancada descoberta, como aconteceu também com a claque do Famalicão. No decorrer da primeira parte, funcionários do FC Famalicão presentearam os nossos adeptos com empadas. Agradecemos a simpatia e o gesto de quem recebe bem os seus adversários", pode ler-se na nota de agradecimento que o Mafra publicou nas redes sociais.Recorde-se que este adeptos percorreram muitos quilómetros, num dia de temporal por todo o país, com a Depressão Elsa a fazer-se sentir e bem no municipal de Famalicão, obrigando a que o jogo começasse com mais de uma hora de atraso.