Seleção portuguesa inicia defesa do título de campeão europeu com jogos de qualificação frente à Ucrânia e Sérvia no Estádio da Luz.

O selecionador Fernando Santos anunciou esta sexta-feira os convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol, com jogos no Estádio da Luz frente à Ucrânia e a Sérvia. O destaque da convocatória vai para o regresso de Cristiano Ronaldo e as estreias de Dyego Sousa e João Félix.



Foram convocados Rui Patrício, Beto, José Sá, Pepe, José Fonte, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Mário Rui, Nelson Semedo, João Cancelo, Danilo Pereira, William Carvalho, Ruben Neves, João Mário, João Moutinho, Bruno Fernandes, Pizzi, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva, Dyego Sousa, Diogo Jota e João Félix.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Estes são os convocados para o início da defesa do título! <a href="https://twitter.com/hashtag/TodosPortugal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TodosPortugal</a><br><br>Vem ver os craques ao vivo!<br> x ?? x <br> 22/03 e 25/03<br> ? <a href="https://t.co/1jjMCgX7lD">https://t.co/1jjMCgX7lD</a> e <a href="https://t.co/kKNjZv8A8A">https://t.co/kKNjZv8A8A</a><br> ? Estádio da Luz <a href="https://t.co/eQ3GgGw6OJ">pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ</a></p>— Portugal (@selecaoportugal) <a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/1106534092676435968?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de março de 2019</a></blockquote>

Após falhar a fase de grupos da Liga das Nações, por opção de Fernando Santos e também do próprio avançado, o capitão regressa ao lote de escolhas do selecionador, para o início da defesa do título do Campeonato Europeu.



Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19h45.



A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo. Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.