A segunda parte do jogo em que o FC Porto bateu o Estoril por 3-1 - depois de ter saído para o balneário a perder por 1-0 com o jogo a ser interrompido devido a um alerta de risco de colapso da bancada - continua a alimentar polémica.O jornal A Bola noticia esta quinta-feira que a Procuradoria-Geral da República recebeu uma denúncia anónima em que se diz que um executivo da empresa Traffic, que detém a maioria do capital da SAD do Estoril, se reuniu com um dirigente do FC Porto na véspera da segunda parte do jogo ser retomada, a 21 de Fevereiro.A denúncia refere que, nessa reunião terá sido acordado um pagamento de 730 mil euros para a SAD do Estoril, em contrapartida de o FC Porto ganhar o jogo, como veio a acontecer.A Bola revela que a denúncia está a ser apreciada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a quem cabe decidir se vai ou não ser aberto um inquérito.Lembre-se que o Estoril sofreu três golos na segunda parte do jogo (cuja primeira parte tinha começado a 15 de Janeiro). A exibição foi tão má que o próprio treinador Ivo Vieira veio a público questionar a atitude dos seus jogadores, dizendo-lhes que eles tinham de "fazer por merecer vestir a camisola do clube".