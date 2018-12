Construtora do Pavilhão João Rocha exige quatro milhões e meio de euros, por trabalhos a mais, facturas não pagas e devolução de garantia bancária.

A construtora Ferreira e Construções SA pediu o arresto imediato das contas da SAD do Sporting para garantir o pagamento de mais de quatro milhões e meio de euros. A construtora teve a seu cargo a obra do Pavilhão João Rocha e apresentou queixa por burla contra Bruno de Carvalho e os restantes membros da anterior direção leonina.



O actual presidente do Sporting, Frederico Varandas, e os seus vice-presidentes, Slagado Zenha e Filipe Osório de Castro são também alvo de queixas por terem recusado saldar as dívidas, após a destituição da anterior direcção verde-e-branca.



