O Benfica conquistou, esta quarta-feira, três importantes pontos ao vencer, em Vila do Conde, o Rio Ave por 2-1, em jogo a contar para a 27ª jornada da I Liga. Com este resultado, os "encarnados" colam ao FC Porto na liderança do campeonato, estando a equipa de Sérgio Conceição em vantagem no confronto direto.A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 26 minutos com um golo de Taremi. O Benfica só conseguiu empatar aos 64', com um golo de Seferovic. Foi o alemão Weigl que selou o resultado final, aos 87', dando os três pontos às "águias".Com este resultado, o plantel liderado por Bruno Lage evitou ficar na história dos "encarnados" pelos piores motivos, pois, se não tivesse vencido, faria a pior série de resultados numa temporada, com somente uma vitória em 11 desafios, em todas as competições.