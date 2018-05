Depois de ter considerado que os cânticos proferidos por alguns jogadores do FC Porto, sábado na festa do título, dirigidos ao clube da Luz constituem um "incintamento ao ódio" , o mesmo sucedendo com a mensagem num cachecol exibido por Alex Teles, o Benfica voltou esta segunda-feira a apontar o dedo à atitude dos jogadores dos azuis e brancos.Na conta de Twitter dirigida à imprensa, os encarnados divulgam um vídeo com uma montagem de vários momentos da festa dos dragões, no qual se ouve o cântico alegadamente entoado pelos jogadores campeões nacionais "SLB, SLB, filhos da p*** SLB"."Estes não podem dizer que não sabem o que estavam a cantar. A cultura do ódio promovida e incentivada por profissionais ultrapassa tudo", pode ler-se na legenda.