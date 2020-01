O piloto português Paulo Gonçalves morreu este domingo no Rali Dakar 2020 na sequência de uma queda. Tinha 40 anos. As reações à morte do motociclista vão surgindo nas redes sociais, onde colegas de profissão lamentam a morte de um "guerreiro" e de "uma referência no mundo desportivo.





, disse o chefe de Estado numa mensagem, publicada no site da Presidência, onde apresentou "

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte de Paulo Gonçalves, considerando que "morreu a tentar alcançar o sonho". "Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015"à família enlutada as mais sentidas condolências".

Através do Instagram, o piloto Miguel Oliveira lamentou a morte de Paulo Gonçalves. "Paulo, deixaste uma marca profunda na vida de quem teve o privilégio de se cruzar contigo", escreveu.







À SIC Notícias, o motociclista Bernardo Vilar prestou as condolências à família "e a todos os motards portugueses". "O Paulo era uma pessoa super gentil, humilde e toda a gente gostava dele. No mundo desportivo era uma referência, teve uma carreira excelente", disse o piloto.



Também António Félix da Costa (Fórmula E) deixou uma mensagem ao piloto. "Descansa em paz, guerreiro Paulo. O desporto e Portugal ficam hoje mais pobres. Até sempre, Campeão!", escreveu numa publicação acompanhada com uma fotografia do piloto de Esposende.







O velocista português Emanuel Silva decidiu também homenagear Paulo Gonçalves, considerando-o "uma referência no desporto nacional".









O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, considerou, em declarações à Lusa, que "o motociclismo português está de luto muito carregado" na sequência da morte de Paulo Gonçalves.



O Benfica lamentou a morte de Paulo Gonçalves, durante a sétima etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita, lembrando a parceria durante vários anos entre "um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre" e o clube.

"Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de 'motard', nomeadamente no capacete, durante as provas sobre duas rodas", lembrou o Benfica na sua página oficial na Internet e nas redes sociais.





O Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências à família e amigos de Paulo Gonçalves neste dia de luto para o desporto motorizado. — SL Benfica (@SLBenfica) January 12, 2020

Na nota, em que lembram também o título mundial de rali crosse conquistado em 2015 e a presença regular do piloto no Dakar, os "encarnados" ainda manifestam pesar à "família e amigos de Paulo Gonçalves".



Com Lusa.