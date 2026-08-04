Ciclosporíase: que infeção é esta que já provocou duas mortes no Michigan e 18 mil infetados?

Surto de ciclosporíase está a soar alarmes nos Estados Unidos e é cada vez mais documentada na Europa. Saiba o que é e a que sintomas deve estar atento.

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Um surto de ciclosporíase, no Michigan, provocou a morte de duas pessoas - as primeiras confirmadas nos Estados Unidos -, anunciaram esta segunda-feira as autoridades de saúde do estado citadas pela agência de notícias Associated Press. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Michigan, ambas as vítimas tinham problemas de saúde.



Ciclosporíase CDC via AP, Arquivo

Estas mortes são a consequência de um surto que se registou nos EUA e que infetou cerca de 18 mil pessoas, quando por norma não existem mais de quatro mil casos por ano. Além das vítimas mortais, sabe-se que há pelo menos 423 pessoas hospitalizadas.

As autoridades entretanto já apontaram a possível origem do surto. Ainda assim, continuam a investigar o sucedido.

1 O que é a ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma infeção intestinal causada pela cyclospora cayetanensis - um parasita microscópico presente nas fezes humanas. Apesar deste parasita não ser novo, o número de casos nos Estados Unidos não tem parado de aumentar na última década, principalmente no final da primavera e no verão.

2 Quais os sintomas?

Os sintomas variam, mas incluem diarreia aquosa súbita e, às vezes, "explosiva" de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC). Outros sinais incluem também cólicas abdominais, febre e perda de peso.

Em pessoas com o sistema imunológico normal, estes podem perdurar entre dias a um mês, segundo o MSD Manuals (um guia de informação médica online). Em pessoas com o sistema imunológico debilitado, incluindo pessoas com HIV, a ciclosporíase pode causar diarreia grave que pode persistir por um longo período.

3 Como se contrai?

A população pode contrair esta infeção ao consumir alimentos ou água contaminada com partículas de fezes de uma pessoa infetada. Nos Estados Unidos, estes surtos estão associados ao consumo de produtos frescos, como framboesas, amoras, morangos, mirtilos, manjericão, coentros, ervilhas, ou alfaces, segundo o MSD Manuals Ainda assim, a transmissão de pessoas para pessoa é muito improvável.

4 O que provocou este surto?

Neste caso em concreto, as autoridades federais de saúde identificaram alfaces originárias do México servidas em restaurantes Taco Bell em nove estados, fornecidas pela Taylor Farms, como fonte do surto generalizado. No final de julho, o número de casos ligados à alface era de 1.947 e destas, 98 precisaram de ser hospitalizadas, de acordo com o CDC. Apesar disso, as autoridades não descartam a hipóteses de a mesma ter origem noutros estabelecimentos e restaurantes.

5 É fatal?

Segundo o CDC, a ciclosporíase raramente é fatal. Ainda assim, o número de surtos nos EUA tem vindo a aumentar há cerca de uma década, tendo-se registado um pico particularmente notável em 2018 e 2019. Nesse último ano, foram registados nos EUA cerca de 4.700 casos.

6 Quantas pessoas estão atualmente infetadas?

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse ter conhecimento de mais 18 mil casos confirmados nos EUA. No entanto, relatórios estaduais sugerem que o número já ascende aos 20 mil em todo o país.

7 Tem tratamento?

A maioria das pessoas saudáveis consegue recuperar sem tratamento, mas noutros casos é necessário um tratamento à base de trimetoprima/sulfametoxazol (uma combinação de antibióticos indicados para tratar infeções bacterianas), que são tomados via oral entre 7 a 10 dias.

O ciprofloxacino e, por vezes, a nitazoxanida são alternativas a este tratamento da ciclosporíase. Em ambas as situações consulte primeiro um médico.

8 Qual a população mais vulnerável?

Os sintomas de ciclosporíase podem ser mais graves em pessoas com o sistema imunológico debilitado, como pessoas com HIV.

9 Quais os locais mais afetados?

A ciclosporíase tem sido cada vez mais documentada nos Estados Unidos, Canadá e Europa.