Covid-19: Coca-Cola mobiliza 17 milhões de dólares para ajudar África

A Fundação Coca-Cola anunciou hoje uma ajuda de 17 milhões de dólares (15,1 milhões de euros) a vários países africanos e a organizações não-governamentais locais para o combate à pandemia de covid-19 no continente.

A iniciativa, divulgada hoje em Joanesburgo, tem o nome 'In This Together' (Estamos Nisto Juntos), e apresenta como objetivo "ajudar os mais vulneráveis, impedir a propagação do vírus e contribuir para a recuperação das economias locais".

A Fundação e os parceiros locais vão "mobilizar vários recursos, incluindo capacidade, fundos e produtos para apoiar governos, comunidades e economias locais nos seus esforços urgentes para conter o vírus e o impacto do novo coronavírus desde o início do surto no continente", acrescenta-se no comunicado.

Dos 17 milhões de dólares (15,1 milhões de euros), a Fundação Coca-Cola disponibilizou 13 milhões de dólares (11,6 milhões de euros) para os governos e concedeu quase 4 milhões de dólares (3,5 milhões de euros) a organizações não-governamentais (ONG), como a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

A Fundação Coca-Cola apresenta-se como uma instituição filantrópica global e desde a sua criação já deu mais de mil milhões de dólares, cerca de 890 milhões de euros.

O número de mortos por covid-19 em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados passou de 267.519 para 275.327, mais 7.808.

Já o número de recuperados é de 125.316, mais 2.655.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.