Teatro para a Infância: ReVerso

"Os poemas entram-nos na vida pela porta aberta,a porta do coração que pensa, a da cabeça que sente..."Partindo de poemas inéditos de Alexandre Dale, autor duas vezes galardoado com o Prémio Literário Cidade de Almada, a Companhia criou um espetáculo particularmente dirigido à primeira infância."É mais ou menos assim: Era uma vez uma menina de renda (...) que tinha uma nuvem, e era uma vez um afinador de pianos (que era no fundo um afinador de poemas) que tinha um chapéu preto e uma maleta pequenina cheia de orelhas. REVERSO é um espetáculo sobre poesia que é em si mesmo (...) um poema. Um poema pequenino que serve para mostrar a poesia às crianças." Sarah Adamopoulos.Principais desafios em encenar poesia para o público infantil"O maior dos desafios é mostrar-lhes que poesia é aquilo que já vive dentro deles, ainda que não o saibam. É a magia tornada realidade, é o que dá vida ao boneco de peluche e faz as bruxas voarem. Na sua linguagem metafórica vemos um mundo para além dos nossos olhos, vemos o que está invisível. Num tempo em que a tendência é oferecer às crianças tudo já explicado, simples, asséptico, queremos povoá-las com as estranhezas e as interrogações da poesia, queremos que experimentem como pode ser divertida, estimulante, próxima das suas fantasias. "Entrou-me um poema num olho", diz o poeta; o desafio é que o poema lhes entre no coração e fique lá a morar."Luzia Paramés, criadoraDEZ 4 - 8QUA a SEX - 10H30 e 15H00 [SESSÕES ESCOLARES]SÁB - 16H00DOM - 11H00SALA EXPERIMENTAL5€ a 8€ | DESCONTOS APLICÁVEIS | Cartão Fnac: Na compra de 1 bilhete de adulto, o bilhete de criança fica a 2€.6€ [PREÇO ÚNICO SESSÕES ESCOLARES]30 MINUTOSM/4