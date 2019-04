Seminario de Cinema no Estoril

14:53

A decorrer no Hotel Palácio, no Estoril, no próximo dia 29.

Como financiar e produzir um filme à escala internacional, eis o tema do Seminário de Cinema que irá decorrer no Hotel Palácio, no Estoril, no próximo dia 29.





Organizado pela Fundação Cascais, pela FECA – Federação Portuguesa de escolas de Cinema e Audiovisual e pelo Departamento de Cinema da Universidade Lusófona, em colaboração com a CMC – Câmara Municipal de Cascais, o Seminário tem como público-alvo estudantes de mestrado e licenciatura nas áreas de cinema e média de universidades portuguesas e irá concentrar-se na discussão dos novos desafios e oportunidades ao desenvolvimento de conteúdos fílmicos, nomeadamente no que concerne aos esquemas de financiamento públicos e privados disponíveis em Portugal e na União Europeia.





Duas produtoras do Reino Unido, figuras de renome internacional, serão as oradoras deste evento.





Gillian Berrie, vencedora de mais de 150 prémios internacionais, incluindo o prémio do júri em Cannes com Red Road e o Urso de Prata em Berlim com Hallan Foe, bem como várias nomeações e prémios BAFTA (British Academy Film and Television Awards) e prémios BIFA (British Independent Film Awards).





Oradora, também, Isabel Davis, directora executiva de Screen Scotland Creative Scotland. Participante em inúmeras produções de alto nível no Reino Unido, são, também, muitas as suas nomeações em Cannes, International Films Festivals em Toronto, Edinburgh e participou em várias co-produções entre o Reino Unido, a China e o Brasil.





Este Seminário tem como principal objetivo habilitar os seus participantes com capacidades para:





Identificar e descrever as principais etapas de uma grande produção internacional de cinema;





Identificar os principais actores ao longo da cadeia de valor e o seu papel;





Os principais meios de financiamento;





A estrutura de P&L para um filme de grande escala;





Os mecanismos financeiros básicos;





Onde devem os produtores concentrar os principais KPI (indicador chave de desempenho);





E as principais características e tendências do mercado internacional de produção.





Num momento de franco crescimento da produção cinematográfica nacional e crescente interesse internacional por produzir em Portugal, este seminário apresenta-se assim como uma excelente oportunidade de formação e discussão de um tema essencial para todas aqueles interessados na produção cinematográfica.