A Sociedade Internacional para a Adesão Terapêutica (ESPACOM) organiza a sua conferência anual no Porto, de 21 a 23 de novembro de 2019.

A ESPACOMP é uma organização académica sem fins lucrativos que promove a investigação, o ensino e a prática na área da adesão terapêutica. Este evento é um bom momento para fomentar a interação entre investigadores, profissionais de saúde, poder político e indústria.





O evento passado, decorreu em Dublin e contou com a participação de cerca de 180 participantes. De entre os keynote speakers, podemos apontar os nomes de: Andrew Farmer da Universidade de Oxford, UK e de Hayden Bosworth da Universidade de Duke nos USA.





Na quinta-feira, dia 21 de novembro, irá decorrer o workshop sobre Aumentar a motivação do doente para promover a adesão terapêutica. O objetivo deste workshop interativo é fornecer uma introdução à Entrevista Motivacional para profissionais de saúde no campo da adesão terapêutica aos medicamentos e será ministrado em português para captar a atenção de vários profissionais de saúde (médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos da saúde, assistentes sociais, etc.).





O link deste workshop poderá ser consultado em https://www.espacomp.eu/wp-content/uploads/2016/05/AGENDA-WS3_Motivation-Interviewing_PORTUGUESE_2019_FINAL.pdf