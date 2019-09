Orquestra Chinesa de Macau em concerto no Museu do Oriente

O Museu do Oriente recebe a Orquestra Chinesa de Macau para um concerto comemorativo das boas relações entre a China e Portugal, no dia 24 de Setembro, às 19h00. Realizado no âmbito do Festival de Cultura Chinesa em Portugal, este concerto é de entrada gratuita.

No ano em que se assinalam o 70º aniversário da fundação da República Popular da China, o 40º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e Portugal e o 20º aniversário da transferência da administração de Macau para a China, o Museu do Oriente celebra este país e a sua cultura, através da música, procurando reforçar a amizade entre os dois povos.





A China é um território vasto, com recursos abundantes, composto por 56 grupos étnicos com cultura e arte diversificadas. Este concerto combina as características da música das províncias de Guangdong e Hebei, bem como de regiões do Nordeste, do Noroeste e do Sudoeste da China.





A Orquestra Chinesa de Macau (OCHM), fundada em 1987, é uma orquestra profissional tutelada pelo Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que defende a missão de divulgar globalmente "o legado da China e do Ocidente, espalhando cultura".





Dirigida pelo Maestro Liu Sha, pretende, através da fusão dos elementos chineses e ocidentais e da arte musical chinesa contemporânea, promover a cooperação e o intercâmbio, bem como a imagem cultural de Macau de integração das culturas chinesa e ocidental.

Concerto Orquestra Chinesa de Macau24 de Setembro, terça-feira19h00Duração: 75’, sem intervaloGratuito, mediante levantamento de bilhete no próprio diaCo-organização Embaixada da China em Lisboa e Instituto Cultural do Governo R.A.E. de MacauProdução Orquestra Chinesa de MacauProgramaImpressões da China,Maestro | Liu ShaLuo ZiyiA Lichia Vermelha, para Orquestra Tradicional ChinesaArranjo e Orquestração de Zhu LinLua Nova na Madrugada para Banhu e OrquestraBanhu: Li Feng, solistaKuan Nai-chung (1939)Fantasia para Macau No.2 para Suona e OrquestraSuona: Tian Ding, solistaWang Danhong (1981)Cordas de Lingnan, Concerto para Erhu e OrquestraErhu: Dong Lizhi, solistaZhao Cong, Arranjo de Yin TianhuRota da Seda e Apsaras, para Pipa e OrquestraPipa: Deng Le, solistaKuan Nai-chung (1939)Pavão, Concerto para Sheng e Orquestra1º and|2º and|3º and|4º and: "O Casamento"Sheng: Jia Lei, solistaWang Danhong (1981)Capricho de Macau1."As Luzes da Igreja"2."Festival Português"3."As luzes dos Barcos de Pesca"4."Saudade"5."Fogo de Artifício"