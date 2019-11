O AQUI, espetáculo e oficina de dança inclusiva no Centro Cultural Malaposta

DANÇA: O AQUI

O AQUI é um espetáculo de dança com uma narrativa por vezes fluida, por vezes fragmentada, onde se encontram mundos com diferentes circunstâncias de ser e de estar, onde confluem o risco e o afeto, o arrojo e a generosidade e se conquista um espaço de igualdade.





O AQUI procura curto-circuitar modulações e encenações que a sociedade produz em torno das (d)eficiências, abrindo caminho a superfícies luminosas em que o tempo leva ao infinito a relação entre a espontaneidade da realidade e a construção de uma nova.





Dez anos decorridos de uma primeira iteração deste conceito, com alguns bailarinos a revisitar este tempo d’O AQUI e outros a juntar-se ao desafio, podemos mesmo afirmar que O AQUI é um espetáculo de uma década.





O tempo que passou pode até ser relativizado e construído numericamente, mas existe uma carga emocional de quem viu crescer um corpo coletivo feito de cumplicidades, obstáculos ultrapassados, limites superados, surpresas gloriosas e uma celebração humanista continuada.





A CiM – Companhia de Dança, criada em 2007, tem vindo a promover uma abordagem pioneira da criação artística face à inclusão, através da dança e da imagem. A CiM procura a diversidade de caminhos e um constante enriquecimento através de experiências, onde a multidisciplinaridade surge como impulso de novos métodos de trabalho e de exploração artística.





Desenvolve um trabalho regular de formação e sensibilização em torno das relações entre dança, (d)eficiência e integração, trabalhando a criatividade, a cooperação e a comunicação, tendo em vista a incorporação de ideias sobre autonomia, diversidade, capacidade, limite e mudanças de paradigma.





Com um repertório constituído por doze espetáculos – apresentados em território nacional em mais de vinte e nove cidades e, internacionalmente, em doze países distintos, com a participação de uma centena de artistas com e sem deficiência – e com uma forte componente de formação (promoveu cerca de quarenta oficinas, com mais de dois mil participantes e promove projetos como o Geração SOMA, que trabalha com crianças com e sem Necessidades Educativas Especiais), o percurso da CiM, referenciado e já diversas vezes premiado, é longo e recompensador, de grandes conquistas, partilhadas com mais de duzentos mil espectadores.





DEZ 21 e 22

SÁB - 21H00

DOM - 16H00

AUDITÓRIO CC MALAPOSTA

5€ a 10€ | DESCONTOS APLICÁVEIS

Desconto Cartão Fnac: Na compra de 1 bilhete de adulto, o bilhete de criança será 2€

60 MINUTOS

M/6





OFICINA DE DANÇA INCLUSIVA de CiM – Companhia de Dança

Esta oficina procura explorar diferentes metodologias da dança contemporânea, através da prática de técnicas que configuram o movimento como extensão do corpo, e desenvolvem a consciência do mesmo por parte de cada participante.





A oficina pretende estimular o relacionamento interpessoal entre os participantes, fortalecendo a relação corpo/sentidos através de uma abordagem aos conceitos base da improvisação, assente em experiências de comunicação através do movimento partilhadas entre todos, sendo o corpo o principal instrumento de observação e trabalho.





Pretende-se criar um espaço de pesquisa, de uma linguagem de movimento comum aos participantes, de perceção e integração das potencialidades de cada um, no sentido de trabalhar sobre os limites do corpo como inspiração para a criação.





DEZ 21

SÁB - 16H30 às 18H30

BLACK BOX CC MALAPOSTA

DURAÇÃO: 2 HORAS

Aberto à comunidade e em especial às famílias





Sobre o Centro Cultural Malaposta

No âmbito do Concurso Público para a Concessão da Gestão e Exploração do Centro Cultural Malaposta, a Minutos Redondos - Manuela Jorge e Joana Ferreira -, estão a desenvolver o projeto artístico apresentado à Câmara Municipal de Odivelas, desde março de 2019.

Duas produtoras e gestoras de projetos culturais aliam a experiência adquirida ao longo da sua carreira, lançando-se neste desafio num espaço que possui uma multiplicidade de valências.

Da equipa nuclear da Minutos Redondos fazem parte Manuela Jorge e Joana Ferreira (Direção Artística, de Produção e de Gestão), Daniela Sampaio (Assistente de Direção e Produção Executiva), João Cachulo e João Chicó (Contrapeso - Direção Técnica).

Com 5 salas - Auditório, Sala Experimental, Blackbox, Café-Teatro e Sala de Cinema - queremos que este seja um lugar partilhado por todos os artistas, mas sobretudo pelo público, que encontrará uma oferta cultural eclética e diversificada.

Em termos programáticos, optámos pela realização de Ciclos mensais, onde existirá um tema predominante, sendo que abril foi o mês da Dança, maio o mês da Língua Portuguesa, junho o da Criança, julho o mês das Curtas, setembro o do Recomeço, outubro o mês da Música, novembro o mês do Cinema e, finalmente, dezembro o mês da Inclusão.

O Centro Cultural Malaposta é e continuará a ser um espaço municipal que tem como missão servir as suas populações, cumprindo assim um serviço público de cultura. Este é o pilar orientador de toda a gestão e programação que tentaremos seguir ao longo da nossa permanência neste espaço.

2019 é um ano de experimentação, um ano de conhecimento dos públicos, de estabelecimento de contactos e parcerias e de lançamento de desafios à comunidade artística e à comunidade residente no Concelho de Odivelas.





