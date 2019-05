Nova série especial do Renegade 2019

A Jeep® está a iniciar a apresentação em Portugal do novo Renegade 'S' - a primeira série especial da renovada gama Renegade, que já proporcionou excelentes resultados após o lançamento no passado verão.





Baseada no nível de equipamento topo de gama Limited, a nova série especial 'S' confere um encanto mais desportivo ao Renegade - o primeiro SUV Jeep a ser fabricado em Itália -, agora com nova gama de motores desenvolvida para assegurar máxima poupança de combustível e performances notáveis em qualquer tipo de terreno, além de um estilo genuíno, numa moderna interpretação do icónico design Jeep.