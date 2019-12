IAB Portugal com missão renovada no mercado publicitário digital Português

O Interactive Advertising Bureau Portugal (IAB), a maior associação de publishers, agências e outros stakeholders do mercado digital no país, aprovou por unanimidade o seu plano de atividades para 2020 em Assembleia Geral realizada dia 27 de Novembro.

Desta assembleia saiu igualmente um acordo tácito sobre uma missão clara do IAB de "Promover o crescimento sustentável do mercado digital Português, de forma a garantir que a publicidade interativa sirva os interesses de todos os intervenientes do ecossistema e se torne num motor de crescimento da economia digital."





Com base nesta missão bem definida, a organização definiu como pilares estratégicos de atuação a Construção de uma Cadeia de Valor de Confiança, a Promoção da Transformação e Sofisticação do Ecossistema, a Implementação de Métricas e Standards e o Foco no Utilizador, em torno dos quais todo o plano de atividades foi pensado de forma a promover a sua construção.





Assim, destacam-se iniciativas como a realização da primeira edição do estudo Ad Revenue em parceria com a PwC, destinado a aferir o real valor que a publicidade digital tem para a economia do país e, ao ser integrado no ADEX europeu, completar o panorama deste mercado em toda a zona económica europeia; o lançamento de várias outras peças de Research e Best Practices sobre os temas Ad Quality, Viewability e Programmatic, o lançamento de um programa de certificação de profissionais ou ainda a realização de um grande evento internacional.





Beneficiando de uma estrutura directiva mais alargada, o IAB organiza-se em pelouros com a responsabilidade de coordenar a execução das diversas iniciativas:

• Pesquisa e Forward Thinking: Pedro Sousa (Reprise Digital) e Marcelo Leite (Grupo Global Media)

• Educação, Formação e Certificação: Fernando Parreira (Sapo-Altice) e João Paulo Luz (Grupo Impresa)

• Eventos do IAB Portugal: José Manuel Gomes (Grupo Cofina) e Mário Matos (Grupo Media Capital)

• Policy e Relações Institucionais: Manuel Falcão (Nova Expressão) e João Nunes (Grupo Havas)

• Novos Associados: Frederico Costa (Google)





"É o corolário de todo um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos pelas direções anteriores" - palavras de João Nunes, presidente da direção do IAB Portugal. "Mas trata-se apenas do início de um longo caminho a percorrer, no qual o IAB Portugal se irá estabelecer como a entidade mais respeitada e representativa do mercado digital português"





Em relação ao futuro, João Nunes refere que "Em 2020, vamos estar concentrados em alargar a representatividade do IAB, trabalhando para criar uma proposta de valor forte para players que ainda não façam parte da associação; vamos implementar um sistema (digital, claro!) de formação e certificação, um sistema que está rapidamente a tornar-se benchmark para qualquer empregador europeu; vamos debruçar-nos sobre os diversos aspetos da qualidade na publicidade digital, pois só colocando o consumidor em primeiro lugar se vai garantir a sustentabilidade do crescimento; e vamos ter uma atuação mais pública, mais envolvente e mais inclusiva." - concluiu.