Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior; CRL

No dia 24 de junho de 2019, às 10H45 horas, no Tribunal de Sintra, será realizada a Cerimónia de Assinatura do Acordo de Cooperação de Assessoria Técnica entre a Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, detentora do Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz (LCFPEM) e a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste/Departamento de Investigação e Acção Penal, no âmbito do Espaço de Intervenção e Assessoria no Combate à Violência da Comarca de Lisboa Oeste (IACV), com vista à criação do seu Gabinete de Assessoria Técnica (GAT). Estarão presentes na cerimónia de assinatura do acordo de cooperação a Dra. Rosa Vasconcelos – Juiz Presidente, Dra. Luísa Verdasca Sobral- Magistrada do Ministério Público, Coordenadora da Comarca, Prof. Doutor José João Mendes - Presidente da Direção da Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior e o Dr. Amadeu Guerra - Procurador-Geral Distrital de Lisboa.