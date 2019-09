Casa Ermelinda Freitas ganha melhor vinho português no Japão

A Casa Ermelinda Freitas ganhou com o seu vinho fortificado CEF Moscatel de Setúbal Roxo Superior 2010, as duas grandes distinções de melhor vinho fortificado do concurso e o melhor vinho português, na competição mundialmente famosa "Japan Wine Challenge 2019".

Na mesma competição foram obtidas um total de 18 medalhas (4 de Ouro, 7 de Prata e 7 de Bronze), de destacar as medalhas de ouro obtidas pelo Dona Ermelinda Branco, CEF Syrah Reserva e o Rocksand Shiraz.





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante o melhor ano da Casa Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Bruto Branco foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2019, a atribuição do Prémio Nacional de Agricultura na Categoria Empresas destacando ainda o prémio de produtor europeu do ano pelo Sommelier Wine Awards (SWA).





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.