Casa Ermelinda Freitas adega mais premiada no concurso de vinhos da Península de Setúbal

A Casa Ermelinda Freitas ganhou com o seu vinho CEF Merlot Reserva o prémio de Melhor Vinho Tinto de 2019, no Concurso de Vinhos da Península de Setúbal XIX Edição 2019.

MELHOR VINHO TINTO





- CEF Merlot Reserva 2016





MEDALHAS DE OURO





- Vinha do Fava Touriga Nacional 2017

- CEF Sauvignon Blanc 2017

- CEF Carménère Reserva 2016

- Quinta da Mimosa 2016





MEDALHAS DE PRATA





- CEF Moscatel Superior de Setúbal 2010

- Vinha da Valentiona Premium 2018

- Terras do Pó Rosé 2018

- CEF Cabernet Sauvignon Reserva 2015

- Vinha do Torrão Rosé 2018

- Dona Ermelinda Branco 2018

- Baía de Troia Castelão 2017

- Vinha do Torrão Reserva 2017

- Valoroso Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional & Syrah 2017





"… O concurso é o culminar do trabalho de muitos produtores e de uma demonstração da grande região que temos que são os vinhos da Península de Setúbal, uma região de grande qualidade e de muitas casas familiares de muita gente que dá continuidade as gerações passadas e sempre com um grande sentimento de trabalho, dedicação e amor à vinha e ao vinho.





Muitos produtores a quererem ganhar prémios, a querem que os seus vinhos se afirmem na região, mas com uma grande noção da responsabilidade de passar a mensagem de beber com moderação.





A Casa Ermelinda Freitas, integra-se na zona rural do concelho de Palmela, é uma casa familiar de 5 gerações que muito tem trabalhado, para poder oferecer aos o melhor vinho ao melhor preço, é para eles que vai o grande sentimento de alegria por todos os prémios que ganhamos, mas também de grande responsabilidade e compromisso para continuarmos a trabalhar cada vez mais e oferecer novos produtos e dizer obrigado aos nosso consumidores.





Não posso deixar de dizer que me sinto orgulhosa por tantos prémios recebidos e desta forma poder dignificar o trabalho rural a região e Portugal…"





Leonor Freitas - Sócia-gerente Casa Ermelinda Freitas





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante um excelente início de ano 2019 da Casa Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começar com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Bruto Branco foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2019, e a atribuição do Prémio Nacional de Agricultura na Categoria Empresas.





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.

