ACEPI realiza dia das compras na NET'19 dia 25 de Outubro

A ACEPI irá levar a cabo no próximo dia 25 de outubro, das zero horas às 23h:59 mais uma edição do DIA DAS COMPRAS NA NET 2019 (DCN), a sua popular iniciativa anual que visa promover as compras online em Portugal. A mais de uma semana de distância esta iniciativa conta, de novo com um número recorde de adesões, estando registadas até ao dia de hoje cerca de 2 centenas das principais marcas e lojistas nacionais.

O DCN - DIA DAS COMPRAS NA NET, que anualmente agrega várias centenas de websites e lojas de comércio eletrónico pertencentes às mais importantes marcas em Portugal, cuja maioria integra o vasto leque de associados e empresas do Diretório ACEPI, traduz-se numa ampla ação de promoções e descontos (portes gratuitos; descontos; vouchers e promoções de produtos específicos) na internet que dura 24h.





De modo a criar um ambiente mais ajustado à agregação das lojas nas respetivas categorias, a ACEPI este ano introduziu novas funcionalidades que irão tornar mais fácil e percetível o tipo de lojas/ofertas. Os lojistas têm agora à sua disposição um amplo leque de 16 categorias no formulário de inscrição, podendo optar por aquela que mais se adeque ao seu caso. As 16 categorias são as seguintes: Alimentação & Bebidas; Casa & Decoração; Desporto & Cultura; Moda & Acessórios; Saúde, Bem-Estar & Beleza; Serviços para Profissionais; Tecnologia & Eletrodomésticos; Petshop; Serviços Financeiros; Transportes & Mobilidade; Livros, Papelaria & Escritório; Viagens & Turismo; Hotelaria & Restauração; Media & Entretenimento; Telemóveis & Telecomunicações; e Outros.









Para participarem no DIA DAS COMPRAS NA NET 2019 (DCN), os operadores de comércio eletrónico com atividade em Portugal devem ir a https://dcn.portugaldigitalweek.pt/ e inscrever-se, selecionando o botão REGISTO DOS LOJISTAS na página de entrada, preenchendo o formulário online e submetendo-o com o ficheiro do respetivo logotipo.

A ACEPI privilegia o ambiente digital e as redes sociais também no suporte e desenvolvimento desta ação, que tem por base um website e de uma página facebook, sendo que as marcas inscritas recebem de forma automática nas suas caixas de email um link onde poderão descarregar os suportes gráficos e de comunicação a serem utilizados para promoverem a sua participação nesta ação.

O DIA DAS COMPRAS NA NET integra-se na iniciativa anual mais emblemática da ACEPI, a Portugal Digital Week’19, que este ano terá lugar de 21 a 25 de outubro, e que contará com um alargado leque de iniciativas, nomeadamente:





· Estudo da Economia Digital em Portugal: 21 outubro

· Roadshow Nacional "Portugal Digital 2017-2025": 21 a 25 de outubro

· Portugal Digital Summit’19: 22 e 23 de outubro

· Alemanha-Portugal eCommerce Roundtable: 24 de outubro – 8:30 – 13:00

· Entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI: dia 24 de outubro – 19:00- 23:30

· Dia das Compras na Net ‘19: 25 de outubro – 00:00 – 23:59