A Universidade da Beira Interior (UBI) acolhe, nos próximos dias 17 e 18 de outubro, a 4.ª Conferência Anual da APEEN (Associação Portuguesa de Economia da Energia), subordinada ao tema "Energy Demand-Side Management and Eletricity Markets".

O evento internacional, organizado em parceria pelo Departamento de Gestão e Economia da UBI, pelo think thank GAPEER (Desafios da Gestão Ativa da Procura de Energia: Eficiência e Resposta) e APEEN, tem como objetivo a partilha de experiências e resultados da comunidade científica cujos interesses são a economia da energia e meio ambiente. Pretende, também, fortalecer os laços entre a academia, a indústria, os reguladores, as autoridades da concorrência e os decisores políticos. O evento foca-se particularmente no uso parcimonioso de eletricidade, com destaque para o papel do consumidor no equilíbrio do sistema.





Artur Trindade, presidente do Operador do Mercado Ibérico de Energia, Aitor Ciarreta, professor na Universidade do País Basco e investigador do Bilbao Research in Decisions Games and Economics (BRiDGE), Jorge Sousa, presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), Isabel Apolinário, diretora de Preços e Tarifas da ERSE e Luísa Matos, CEO da Virtual Power Solutions, são os oradores convidados.