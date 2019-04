A dinâmica do projeto é muito simples: a note! convida todos os seus clientes a trazerem um livro que tenham em casa, para o colocar na Estante do Livro Vadio e escolherem um livro disponível, que queiram levar consigo. Depois de o ler, basta passar na loja e voltar a trocá-lo. Cada livro terá uma folha própria, onde o leitor poderá partilhar as suas ideias e opiniões com outros leitores, criando um clube de leitura dentro do próprio livro.





Esta lógica de economia circular permite dar uma nova vida aos livros e garante momentos de prazer a quem os ler, para além de fomentar a troca de opiniões entre leitores.





Esta iniciativa é lançada em parceria com a LEYA e com a VASP, e disponibiliza centenas de livros de editoras como a Dom Quixote, Asa, Caminho ou Teorema e de nomes conhecidos como Milan Kundera, Italo Calvino, Mia Couto ou António Lobo Antunes.





A iniciativa Livro Vadio vai ser apresentada no dia 23 de abril, na loja note! Ferreira Borges, em Campo de Ourique, onde será inaugurada o espaço do Livro Vadio e onde estarão presentes as escritoras Maria João Lopo de Carvalho e Margarida Rebelo Pinto para conversarem sobre a importância da leitura e a magia dos livros.





Em todas as suas lojas, a note! disponibiliza materiais de papelaria, gifts e livros, tendo assim um papel relevante na democratização da leitura. Desta forma, a iniciativa Livro Vadio quer gerar um movimento nacional de leitura, incentivando a partilha de livros e de experiências.





Lojas com Estante do Livro Vadio





note! Ferreira Borges | Rua Ferreira Borges, nº 82 A, Campo de Ourique, 1350-127 Lisboa

note! Trindade | Praça da Trindade 146. loja 4, Domus Trindade, 4000-235 Porto

