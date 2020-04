A carregar o vídeo ...

Cientistas finlandeses criaram um modelo 3D que mostra como a tosse de uma pessoa se pode espalhar dentro de um supermercado - e com ela, o novo coronavírus. No vídeo dos investigadores da Universidade de Aalto, do Instituto Meteorológico Finlandês, do Centro de Investigação Técnica VTT da Finlândia e na Universidade de Helsínquia, veem-se as partículas a abrangerem dois corredores.

Os resultados preliminares do estudo indicam que os aerossóis que contêm o vírus podem manter-se no ar até seis minutos.

"Alguém infetado pelo novo coronavírus pode tossir e ir-se embora, mas deixa para atrás aerossóis extremamente pequenos que contêm o vírus. Estas partículas podem acabar no trato respiratório das pessoas por perto", explica à Reuters o professor assistente Ville Vuorinen.

Os cientistas encorajam as pessoas a evitar zonas fechadas com muita gente para reduzir o risco de infeção através de partículas emitidas por quem está infetado. A propagação do vírus pode ser abrandada ou mesmo suprimida se a mobilidade diminuir em lojas, restaurantes ou transportes públicos, entre outros espaços.