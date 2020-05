Um parque de estacionamento no espaço: Dragon é a quinta nave na EEI

A Soyuz MS-16 foi lançada a 9 de abril de 2020. Segundo a EFE,



A Progress 75 também é de carga, e foi lançada a 24 de abril. A Progress 74 chegou a 9 de dezembro de 2019. Ambas foram lançadas pela Rússia.

A cápsula Dragon que transporta os astronautas da agência espacial norte-americana (NASA) já acoplou à Estação Espacial Internacional, após terem partido no primeiro voo privado rumo ao espaço, no sábado pelas 20:22 (hora de Lisboa).Os astronautas da NASA Bob Behnken, de 48 anos, e Doug Hurley, 52, chegaram depois de uma viagem que demorou 19 horas.A chegada da cápsula torna-a a quinta nave espacial a estar acoplada à Estação Espacial Internacional. De acordo com um tweet partilhado pela NASA, já lá estavam "estacionadas" a Soyuz MS-16, a HTV-9, a Progress 74 e a Progress 75.foi lançada da base de Baikonur, no Cazaquistão. Transportou os astronautas russos Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner, e o astronauta da NASA Christopher Cassidy.Já a HTV-9 é uma nave de carga robótica, usada para reabastecer a Estação Espacial Internacional. Foi lançada a 20 de maio de 2020 e foi desenvolvida no Japão. O seu nome, Kounotori, significa "tubarão branco".

Hoje às 15:17 (hora de Lisboa) a cápsula Dragon, da empresa SpaceX, começou a acoplagem à Estação Espacial Internacional, enquanto sobrevoava uma área de fronteira entre a Mongólia e China.

A acoplagem ficou completa às 15:30. Veja o vídeo: