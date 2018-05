A Uber, empresa multinacional norte-americana detentora de uma aplicação de transporte na área do transporte privado urbano, criou um "botão de emergência" que permite a comunicação automática da localização dos seus carros a serviços de emergência.

Através de um anúncio a partir do seu blog, a plataforma de transporte refere que esta opção está incluída nos novos procedimentos de segurança da empresa, disponíveis, neste momento, apenas nos Estados Unidos. É previsível que esta inovação esteja acessível a outros territórios num futuro próximo, onde a empresa tem cerca de 15 milhões de clientes todos os dias.

Outras inovações permitem a monitorização de viagens da Uber por parte de familiares e amigos do cliente. "Adicionamos um recurso que permite que os passageiros partilhem informações da viagem com até cinco contactos confiáveis, por isso haverá vários pares de olhos em cada viagem", afirmou a empresa no comunicado.

Depois de estar associada a alegadas agressões sexuais, a empresa iniciou alterações nos procedimentos internos, controlando agora os antecedentes criminais dos seus motoristas e respectivos veículos pelo menos uma vez por ano. A Uber prometeu ainda a publicação de um "relatório de transparência de segurança" que inclua dados sobre as agressões sexuais e outros incidentes.