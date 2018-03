Uma suspeita de sarampo numa médica do Hospital e Braga levou a entidade de saúde a "tomar medidas de contigência em coordenação com as autoridades de Saúde Pública, para aplicação de acções preventivas". De acordo com o Expresso, entre essas medidas está a "vacinação de profissionais do Hospital".



De acordo com o semanário, médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde estão a ser contactados para serem vacinados já esta segunda-feira. Ao todo, serão vacinados 200 funcionários daquela unidade de saúde.



O caso suspeito diz respeito a uma médica anestesista, que regressou de uma viagem profissional ao Algarve com sintomas da doença. Laboratorialmente ainda não foi confirmado que terá sido afectada pelo surto.





Os passageiros que apanharam o mesmo avião que a médica também estão a ser contactados.

Recorde-se que este sábado foram confirmados 36 casos de sarampo, num universo de 87 casos suspeitos, de acordo com o último balanço da Direcção-Geral de Saúde (DGS).



"Dos 87 casos reportados, 36 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 25 foram informados; os restantes 26 casos aguardam resultado laboratorial", segundo o comunicado que indica ainda que "todos os casos reportados são adultos, estando um internado em situação clínica estável".