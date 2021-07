Regulador europeu aprova vacina da Moderna para jovens entre os 12 e 17 anos

A vacina da Moderna contra a covid-19 pode ser a segunda farmacêutica a receber a autorização para administração em adolescentes na União Europeia, após o regulador europeu ter aprovado a vacina para jovens entre os 12 e 17 anos.







Reuters

sobre os efeitos da vacina que envolveu 3.732 jovens entre os 12 e 17 anos.

efeitos adversos mais comuns relacionados com a administração da vacina foram os mesmos em jovens e adultos, como dor e inchaço no braço que recebeu a dose de vacina, cansaço, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações, arrepios, náuseas, vómitos e febre. "Estes efeitos são, normalmente, ligeiros ou moderados e melhoram alguns dias após a vacinação", acrescenta a EMA.



As duas doses da Moderna são separadas por um intervalo de quatro semanas, menos uma semana que a vacina da Pfizer e BioNTech, aprovada para adolescentes em maio deste ano.



A vacina conhecida como Spikevax é já administrada em massa na União Europeia, EUA e Canadá mas, apesar da autorização da EMA para jovens entre 12 e 17 anos, será ainda necessária uma autorização formal por parte da Comissão Europeia para a vacinar começar a ser administrada em adolescentes em Portugal.



As regras e doses serão as mesmas para adolescentes em relação a maiores de 18 anos, referiu a Agência Europeia do Medicamento (EMA) em comunicado , que avançou que a vacina produziu uma resposta de anticorpos semelhante à vista em jovens entre os 18 e 25 anos, num estudoNa investigação, nenhum dos 2.163 jovens que receberam a vacina foram infetados com covid-19, refere a EMA, enquanto quatro dos 1.073 que receberam um placebo contraíram o vírus.O regulador europeu indica ainda que os