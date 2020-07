Receber o diagnóstico de um cancro é uma das piores notícias que um doente pode receber. Mas a situação pode ainda piorar quando o tratamento indicado para combater a doença provoca uma reação alérgica. Há casos em que alergia é tão grave que poderá impedir o tratamento mais eficaz, "diminuindo a taxa de sobrevivência ou o número de anos de sobrevida". O médico imunoalergoloogista Filipe Benito Garcia, do Centro da Alergia do Hospital CUF Descobertas, explica à SÁBADO como se resolve esta dificuldade.



Qual é a percentagem de doentes oncológicos que desenvolvem alergia aos tratamentos oncológicos?

A alergia a medicamentos utilizados em tratamentos oncológicos tem aumentado nas últimas décadas porque o consumo deste tipo de medicamentos tem sido crescente, acompanhando o aumento da prevalência de cancro. Cerca de ¼ (10-25%) destes doentes desenvolvem alergia aos medicamentos oncológicos.

Porque é que desenvolvem alergia aos tratamentos?

O aumento da taxa de sobrevivência dos doentes oncológicos implica o aumento da taxa de recidiva do cancro e, consequentemente, reexposição aos medicamentos oncológicos. É esta reexposição em diferentes momentos da vida que leva ao desenvolvimento de alergia aos medicamentos utilizados nestes tratamentos. Num primeiro tratamento oncológico os doentes também podem desenvolver alergia durante os ciclos de tratamento porque estes são espaçados em semanas, ou seja, pode fazer um primeiro tratamento sem reagir mas na(s) semana(s) seguinte(s) em que volta a repetir o tratamento pode desenvolver uma reação alérgica.

Quais são os sintomas de uma reação alérgica nestes doentes?

A reação alérgica pode ter uma grande diversidade de sintomas com gravidades muito diferentes. Os sintomas podem envolver a pele (vermelhidão em parte ou em todo o corpo – flushing, manchas ou "babas" – urticária, inchaço das mãos, pés ou lábios – angioedema), sistema respiratório (espirros, congestão nasal, falta de ar, tosse), sistema digestivo (enjoo, vómitos, diarreia, dor de barriga), sistema cardiovascular (dor no peito, pulso acelerado, tonturas, desmaio, quebra de tensão), ou outros sintomas como desorientação, alucinações, alterações visuais, sabor metálico, dor na região lombar, fraqueza, entre outros. A reação pode ser ligeira (com por exemplo aparecimento de manchas na pele) ou mais grave, implicando risco de vida, no caso das reações anafiláticas.

Qual é o impacto da reação alérgica no tratamento dos doentes?

Pela possibilidade de desencadear uma reação fatal ou pelo facto de o doente não tolerar o tratamento, alguns médicos optam por tratamentos de 2ª ou 3ª linha que são menos eficazes, diminuindo a taxa de sobrevivência ou o número de anos de sobrevida, ao mesmo tempo que podem também ter mais efeitos secundários.

De que forma pode ser tratada este tipo de alergia?

No Centro da Alergia do Hospital CUF Descobertas trabalhamos de forma multidisciplinar com a equipa de Oncologia, o que permite que o plano B não seja recorrer ao tratamento de 2ª ou 3ª linha. O Plano B é analisar se o plano A pode resultar através da dessensibilização ao medicamento ao qual o doente é alérgico.

Na Imunoalergologia é possível realizar tratamentos de dessensibilização a estes medicamentos – o medicamento é administrado de forma muito mais lenta e diluída. Este procedimento permite ao doente fazer o tratamento a que é alérgico, mas sem reagir e manter a 1ª linha de tratamento - que é a considerada para cada caso a mais eficaz para combater o cancro e assim aumentar as hipóteses de sobrevivência.

Quanto tempo demora o tratamento?

O tratamento é adaptado ao doente e à dose de medicamento que se quer dar. Sempre que o doente necessita do medicamento é feito o tratamento de dessensibilização, daí ser temporário. O tratamento de cada dessensibilização pode demorar entre 6 a 8 horas.

Há tratamentos oncológicos que não causam alergia? Ou estão a ser estudados?

Em teoria, todos os medicamentos têm a possibilidade de induzir uma reação alérgica.

Qual é a taxa de sucesso no tratamento de doentes oncológicos com alergia aos tratamentos?

A esmagadora maioria dos doentes oncológicos consegue completar o seu tratamento oncológico com sucesso. O tratamento de dessensibilização é um tratamento bastante seguro e eficaz que não deve ser adiado, mesmo durante a pandemia. No Hospital CUF Descobertas cumprimos todas as normas da Direção Geral de Saúde, garantindo ao doente toda a segurança para a realização dos tratamentos.