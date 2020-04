Isolamento social, proibições e restrições têm feito parte do dia de milhões de pessoas nos últimos meses. A pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, trouxe severas limitações ao quotidiano das pessoas – que, sem opção, se ajustam à nova realidade. Mas qual é a estratégia mundial para sair da crise? Há uma porta de saída?

"É este o caso que os conselheiros dos governos e os investigadores estão a analisar, a questão da estratégia de saída", explica à New Sciencist o epidemiologista da Universidade de Edimburgo, Mark Woolhouse. No ar continuam a pairar as dúvidas sobre as diferentes estratégias de cada país, sobre o tempo que vão demorar a ser apresentadas e sobre se irão resultar.

Além destas questões, a falta de coordenação a nível internacional poderá trazer problemas: a quarentena, que muitas nações estão a adotar, é apenas uma estratégia a curto prazo para reduzir o número de contágios de covid-19 e para tentar achatar a curva. É também uma tentativa de prevenir que os hospitais fiquem assoberbados – evitando, desta forma, um aumento de mortes em ambiente hospitalar.

As medidas de contenção adotadas pelos governos de todo o mundo, explica a revista, servem também para "ganhar tempo" no que respeita à procura de novos tratamentos e ao entendimento da infeção. Mas a quarentena não é uma estratégia a longo prazo. "Queremos sair da quarentena por todo o prejuízo que está a causar à sociedade em geral, económica e psicologicamente", diz Woolhouse.

Há, no entanto, um risco ao levantar as restrições: um exponencial aumento dos casos de infeção. "Queremos sair, mas não queremos que a epidemia volte a arrancar", afirma o epidemiologista. Ou seja, achatar a curva ao mesmo tempo que se acaba com a quarentena é incompatível.

Como se decide a estratégia de saída?

É uma questão de determinar qual a melhor altura para levantar as restrições ao mesmo tempo que se decide a melhor forma de controlar os novos casos de infeção.

De acordo com este epidemiologista, uma coisa é clara: não podemos confiar que uma vacina nos tire desta situação. "Não acho que esperar por uma vacina possa ser a ‘estratégia’ mundial. Não é uma estratégia, é uma esperança", diz.

É possível sair desta quarentena sem "libertar" uma segunda vaga de infeções entre aqueles que não foram expostos ao vírus? A diretora do programa de prevenção e controlo de infeções da Universidade Health Network, em Toronto, acredita que não. "Uma segunda vaga é muito provável", diz Susy Hota. Mas Mark Woolhouse ressalva: qualquer segunda vaga será provavelmente menos severa que a primeira. "Com qualquer vírus emergente, é a primeira vaga a pior. Depois disso, vai acalmar e tornar-se muito mais fácil de lidar", defende o epidemiologista.

As três estratégias: aguentar, construir e proteger

Qualquer estratégia de saída para a crise do novo coronavírus precisa de incluir um plano para uma segunda vaga. E há três formas para o fazer, de acordo com a New Scientist: aguentar, construir e proteger.

A primeira (hold strategy) passa por manter a quarentena até que o número de novos casos de infeção chegue perto dos zero. Só depois se deverá levantar esta medida e passar para uma agressiva estratégia de contenção – que passará por diagnosticar o mais rápido possível os casos da segunda vaga, isolá-los, encontrar os contactos próximos e isolá-los também. Assim, todas as cadeias de transmissão serão cortadas.

Para isso é necessária uma capacidade muito melhor para localizar estes contactos que a maior parte dos países teve nesta "primeira ronda".

A segunda estratégia (build strategy) também estende o período de quarentena e permite aos serviços de saúde ganhar tempo para recuperar da primeira vaga e construir capacidade para lidar com a segunda, explica a revista. Em nações com um maior poder económico, os serviços de saúde deparam-se com falta de camas e mãos nos cuidados intensivos. E esta segunda estratégia permitirá preencher estas lacunas.

A terceira e ultima estratégia (shield strategy) passa por terminar de imediato a quarentena e proteger aqueles mais vulneráveis ao vírus. Esta opção obriga a encontrar formar de proteger os mais velhos e aqueles com problemas de saúde que os tornam mais vulneráveis. Para isto é necessário também testar a população, de forma a encontrar os assintomáticos – garantindo que não entram em contacto com a população de risco.

O efeito que esta terceira estratégia poderá criar é a redução de casos nos hospitais, possibilitando uma redução de pressão nestes profissionais.

Qual das estratégias devem os países escolher?

Escolher entre as estratégias dependerá de vários fatores ainda desconhecidos, refere a New Scientist. Mas o principal é a imunidade de grupo – a altura em que suficientes pessoas tenham desenvolvido anticorpos para o vírus, para que este pare de recircular entre a população. Apesar de não se saber ainda se alguém que recuperou da doença pode voltar a contraí-la, mesmo que a imunidade ao vírus seja apenas temporária quando um número suficiente de pessoas tiver estado infetada a propagação do vírus vai desacelerar – ou até parar.

"A imunidade de grupo vai chegar se a infeção se espalhar muito", explica Woolhouse. "Mas precisamos de um melhor entendimento relativamente à imunidade de grupo a este vírus para decidir entre as três opções".

No entanto, estas três possíveis estratégias poderão ter que ser abandonadas temporariamente no caso de uma segunda vaga descontrolada. "É muito possível que quando acabarmos com a quarentena precisemos de a reintroduzir novamente", afirma o epidemiologista.