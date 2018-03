Há quase 15 anos, foram encontrados os restos mumificados de um humanóide de pouco mais de 15 centímetros, no meio do deserto do Atacama, no Chile. O esqueleto, que foi vendido a um coleccionador privado em Espanha, era tão bizarro que chegou a aparecer em documentários sobre vida alienígena.

Agora, num trabalho publicado pela Genome Research, cientistas na Califórnia, nos EUA, extraíram DNA dos ossos da múmia e tentaram descobrir a história do suposto alien, conhecido por Ata. Apesar de parecer um visitante de outro mundo, Ata era apenas uma rapariga recém-nascida, que aparentemente faleceu logo após o seu parto, não resistindo às várias mutações do seu corpo.

Os restos mortais de Ata foram encontrados em 2003 em La Noria, uma pequena cidade assombrada no deserto do Atacama. Além do seu aspecto e dos seus 15 centímetros, o corpo tinha apenas 10 pares de costelas, em vez dos habituais 12, com ossos de uma criança entre os seis e os oito anos e uma cabeça em forma de cone (ver imagem acima).

O curioso caso prendeu a atenção de Garry Nolan, um professor de microbiologia e imunologia na Universidade de Stanford, na Califórnia, que ser ofereceu para estudar a espécime. Em 2013, descobriu que Ata se tratava de um humano mas só agora foram conhecidas as causas das suas deformações.

Nolan e outros investigadores na Universidade da Califórnia em São Francisco publicou agora a sua análise genética completa de Ata. Através do ADN extraído dos ossos, descobriram que Ata era uma rapariga com várias mutações em vários genes que são conhecidos por causar malformações esqueléticas, além de acelerar o seu desenvolvimento.

Além das malformações esqueléticas, os investigadores acreditam que Ata sofria de uma doença conhecida por Hérnia Diafragmática Congénita (HDC), em que o diafragma não se desenvolve propriamente. Testes avançados confirmaram que o ADN de Ata era em tudo semelhante ao de outros chilenos.

A descoberta de mutações que degeneraram os ossos de Ata podem, no futuro, ajudar pacientes com os mesmos problemas esqueléticos, como explica Nolan ao The Guardian: "Perceber o processo pode ajudar-nos a desenvolver terapias ou fármacos que resolvam problemas que incluam desenvolvimento dos ossos".

Nolan considera que Ata seria uma recém-nascida ou um nado-morto descoberto 40 anos antes dos seus restos serem encontrados. "O seu corpo tinha tantas deformações que seria impossível de alimentar", afirmou na mesma entrevista acerca do estudo.