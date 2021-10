Nobel da Física entregue a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi

O Prémio Nobel da Física de 2021 foi atribuído a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi "pelo seu contributo para a compreensão de sistemas físicos complexos".



Hasselmann e Manabe receberam metade do prémio devido ao seu trabalho com "modelos físicos do clima da Terra, quantificando a variabilidade e prevendo de forma confiável o aquecimento global".



Parisi foi distinguido "pela descoberta da interação da desordem e flutuações nos sistemas físicos de escalas atómicas a planetárias".