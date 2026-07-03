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Ciência & Saúde

Morte de Diogo Jota e irmão: "Primeiro ano é difícil" mas homenagens no Mundial podem "trazer conforto"

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Esta sexta-feira faz um ano que Diogo Jota e André Silva morreram num acidente de viação. A psicóloga Cátia Serra explica que é neste momento que o luto deixa de ser "avassalador e passa a surgir de forma episódica".

Este ano, o Mundial joga-se diferente sem a presença de Diogo Jota e os olhares atentos de André Silva. Faz esta sexta-feira (3) um ano desde que ambos os jogadores num trágico acidente de viação em Espanha, junto a Puebla de Sanabria e, precisamente esta sexta de madrugada, a seleção portuguesa defronta a Croácia - a última equipa que com que Jota jogou. O jogo acontece pela 0h, praticamente a mesma  hora em que os dois jogadores morreram. Mas passado um ano, como é que os familiares próximos vivem a morte deste jovens? 

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