É fã do novo superalimento óleo de coco? Cuidado: segundo uma investigadora alemã, pode ser "venenoso". Professora na Universidade de Harvard, Karin Michels anunciou a descoberta no passado mês, em palestra realizada na Universidade de Friburgo, na Alemanha, descrevendo os perigos derivados deste óleo essencial. O vídeo da conferência em alemão já conta com quase um milhão de visualizações na plataforma YouTube.

Michels revela que nenhum estudo científico provou até agora qualquer benefício proveniente do óleo de coco e que não existe qualquer orientação por parte de associações médicas mundiais que provem que este é saudável. Nas suas palavras, o óleo que agora é moda é "puro veneno" e "um dos piores alimentos que se pode comer".

A razão está na quantidade exorbitante de ácidos gordos saturados que contém. Como Michels demonstra, o consumo de óleo de coco só por si pode não ser perigoso mas a sua conjugação com outros alimentos como açaí ou sementes de chia pode ser venenosa.

Recomendações oficiais de associações médicas aconselham a "limitar tanto as gorduras transformadas como as saturadas" e a optar por "óleos vegetais como o azeite ou óleo de girassol" – uma lista em que o óleo de coco não está incluído.

"O óleo de coco é cerca de 86% gorduras saturadas, mais de um terço de gordura da manteiga" afirmou Victoria Taylor, dietista da Fundação Cardíaca do Reino Unido ao Guardian. "Sabemos que dietas ricas em gorduras saturadas estão associadas com o colesterol no sangue e que alto colesterol é um factor de risco para doenças coronárias e ataques cardíacos", explicou.

Como tudo, estes dados são apenas recomendações. "Se gosta do sabor do óleo de coco, não existe problema em utilizá-lo de vez em quando. No entanto, é melhor restringir-se a pequenas quantidades e usar óleos insaturados como escolha no dia-a-dia", explicou Taylor.