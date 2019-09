Uma rapariga de 19 anos ficou cega após desenvolver uma infeção ocular depois de nadar no mar com lentes de contacto, durante as férias em Malta.



Segundo avança o jornal britânico Metro, Miyako Aiko-Murray, oriunda de Londres, em Inglaterra, foi obrigada a deixar os estudos devido à infeção que lhe alterou a vida por completo.



De acordo com a mesma fonte, a jovem começou por ter dores de cabeça e a sentir a sensação de que tinha "metal nos olhos". No entanto, na ida ao médico, os profissionais de saúde descartaram qualquer preocupação.



Com o tempo, as sensações pioraram até que um dia acordou completamente cega. "Acordei um dia e percebi que não via nada. Mesmo quando acendia as luzes, não via nada. Foi um choque, liguei logo para a minha mãe. Sabia que algo estava errado. Não recebi a ajuda necessária dos médicos, quando fui ao hospital", contou a jovem ao jornal.



A partir desse momento, Miyako passou meses a tentar curar-se, com vários médicos, e acabou por ser diagnosticada com uma infeção rara que danifica a parte da frente do olho. Precisa agora de fazer um transplante ocular e enfrentar anos de tratamentos.