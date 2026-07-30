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Ciência & Saúde

Especialista alerta que óculos certificados são "imprescindíveis" para ver o eclipse: "Não usem métodos caseiros"

Marta Rodrigues 07:00
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A intensa radiação solar durante um eclipse tem “riscos nefastos” para a visão. A proteção com óculos comuns ou radiografias é um mito e só óculos certificados fornecem segurança.

A 12 de agosto, será avistado em Portugal o eclipse total do sol. Bragança terá 100% de visibilidade, enquanto o resto do País ficará na ordem dos 90% e as ilhas nos 70%. O acontecimento é histórico e, por isso, atrairá certamente a atenção e curiosidade de muitos. Mas importa lembrar que “a observação direta pode causar danos irreversíveis na visão”, alerta o presidente da Associação Nacional de Óticos (ANO), José Carlos Cardoso. “O uso de óculos de proteção certificados é imprescindível.” 

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