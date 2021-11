Covid-19. Cientistas desvendam mutação que torna a variante Delta tão contagiosa

Uma nova técnica de laboratório desenvolvida pela laureada com o Nobel da Química em 2020, Jennifer Doudna, descobriu uma mutação na variante que lhe permite reproduzir 50 vezes mais material viral do que a variante original da pandemia, encontrada em Wuhan.

Um ano após o início da pandemia da covid-19, a variante Delta veio baralhar o combate ao vírus. A variante é 140% mais contagiosa que a original do novo coronavírus e propaga-se mesmo em pessoas vacinadas, mas até agora não era conhecida a mutação que dava à Delta esta capacidade de ser tão contagiosa.

Num artigo publicado na Science, investigadores do Instituto de Virologia de Gladstone, nos EUA, foi demonstrada uma nova abordagem de laboratório que torna possível estudar rapidamente, e de maneira segura, os efeitos de mutações do vírus SARS-CoV-2. Com isto, foi descoberta uma mutação presente na variante Delta que permite ao vírus colocar mais do seu código genético nas células humanas, aumentando as hipóteses de cada célula infetada espalhar o vírus para outra célula.

O novo sistema foi desenvolvido pela laureada com o Prémio Nobel de Química em 2020, Jennifer Doudna, e torna-se assim numa importante ferramenta para perceber, não só a variante Delta, mas todas as variantes atuais do vírus SARS-CoV-2 e futuras variantes que ainda não existem, permitindo medir o papel de cada parte do vírus na replicação viral numa célula do organismo humano.